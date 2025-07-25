Число погибших в ДТП с грузовиком в Саратовской области выросло до трех

Умерла госпитализированная пассажирка, сообщили в министерстве здравоохранения региона

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с грузовиком в Балашовском районе Саратовской области увеличилось до трех. Умерла госпитализированная пассажирка, другой пациент в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Мужчина в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в ведомстве, подтвердив смерть пострадавшей женщины.

По информации областной службы спасения, 24 июля около 22:30 (21:30 мск) вблизи поселка Восход столкнулись МАЗ и Volkswagen. В результате ДТП из Volkswagen два человека погибли и двое пострадали, их госпитализировали.