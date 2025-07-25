С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, сообщили в аэропорту города

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Вылет 20 и прилет еще 18 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи утром в пятницу. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта курорта.

Ранее Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием самолетов в сочинском аэропорту, позже их сняли.

"На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов). Рейсы в аэропорту Сочи на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка в аэропорту спокойная. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Ситуацию с задержками рейсов в сочинском аэропорту и соблюдение прав пассажиров контролирует Южная транспортная прокуратура, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. Сотрудники работают с пассажирами в рамках выездных приемов.