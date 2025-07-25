Обрушение произошло 12 июля 2015 года, под обломками погибли 23 военнослужащих

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Омский суд по иску Минобороны РФ взыскал 25 млн рублей материального ущерба с виновников обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске в 2015 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба областных судов.

Обрушение казармы в военном городке под Омском произошло 12 июля 2015 года. Под обломками погибли 23 военнослужащих, еще 1 умер в Омской областной клинической больнице. 19 человек получили травмы, многие стали инвалидами.

"Решением суда исковые требования были удовлетворены, с бывшего сотрудника Спецстроя взыскана сумма более 25 млн рублей, которая подлежит взысканию в солидарном порядке с остальными фигурантами уголовного дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фигурантами уголовного дела были 10 человек, 6 из них были заключены под стражу, остальные освобождены от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. "Суд указал, что действиями ответчика Минобороны РФ причинен ущерб, и сам факт прекращения уголовного дела и освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает это лицо от обязательств по возмещению причиненного ущерба", - уточнили в суде.