В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестный в балаклаве облил горючей жидкостью дверь одной из квартир в жилом доме на юго-востоке Москвы, а потом поджег, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Совхозная. "Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный человек в балаклаве облил дверь одной из квартир горючей жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.