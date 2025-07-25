Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что также установлена подозреваемая в организации незаконной миграции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе рейда в тепличном комплексе по выращиванию огурцов в Жуковском выявили 56 мигрантов, незаконно работавших в России, 46 из них незаконно находились в стране. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 56 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 46 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тыс. рублей. Один иностранец будет выдворен за пределы России", - сказала она.

Кроме того, по словам Петровой, полицейские установили 38-летнюю жительницу Раменского, подозреваемую в организации незаконной миграции. "Предварительно установлено, что с апреля по июнь текущего года она организовала незаконное проживание иностранцев в нежилых постройках на территории агрокомплекса, обустроив им места для отдыха и приема пищи", - рассказала начальник пресс-службы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело (ст. 322.1 УК РФ), ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.