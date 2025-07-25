Глава республики Казбек Коков рекомендовал воздержаться от поездки в направлении Тырныауза

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Река Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) перекрыта из-за оползня. В связи с этим возможен сход селевого потока, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

"От оперативных служб поступила информация о том, что русло реки Герхожан-Суу перекрыто оползнем, возможен сход селевого потока. Прошу всех, кто находится в непосредственной близости с селепропускным каналом, покинуть территорию. Все аварийные, спасательные и дорожные службы работают в усиленном режиме", - сообщил Коков.

Глава КБР рекомендовал воздержаться от поездки в направлении города Тырныауза.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС, который действует и сейчас. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район без крайней необходимости.