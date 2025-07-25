Администрация города призвала жителей укрыться в безопасных местах

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали артиллерийский обстрел города - спутника Запорожской АЭС Энергодара, заявили в администрации.

"ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - обратились к жителям в администрации города.