Для проведения поисково-спасательных работ в Алма-Атинской области на место происшествия были направлены силы и средства МЧС, сообщило ведомство республики

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Вертолет Министерства обороны Казахстана с тремя членами экипажа на борту не выходит на связь в Алма-Атинской области. Об этом проинформировало МЧС республики.

"25 июля в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области поступило сообщение о том, что вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар", - указали в ведомстве.

По его данным, "для проведения поисково-спасательных работ в Алма-Атинской области на место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС РК и вертолет "Казавиаспаса".

Ранее издание zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сил воздушной обороны ВС республики сообщило о пропаще вертолета с радаров.