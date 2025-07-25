Их приговорили к шести годам лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителей Красноярска и Новосибирска к шести годам лишения свободы каждого за попытку поджога двух военкоматов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что 19-летний на тот момент житель Красноярска и 17-летний житель Новосибирска в сентябре 2023 года через Telegram связались с представителями террористической организации, которым отправили анкеты со своими данными в целях вступления в указанную организацию. В ответ они получили задание провести разведку и впоследствии поджечь два военных комиссариата в Ростове-на-Дону. Южным окружным военным судом они признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что фигурантов задержали при попытке поджога зданий, в их отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (теракт), по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Приговор в законную силу не вступил.