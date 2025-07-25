Режим отменили в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, сообщили в ГУ МЧС по региону

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тувы отменен из-за стабилизации обстановки с лесными пожарами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Режим ЧС в лесах Тувы был введен 22 июля. В регионе установилась жаркая, ветреная погода, что привело к росту числа пожаров.

"В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, правительством Республики Тыва принято постановление от 25 июля 2025 г. № 367 об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах на территории Республики Тыва", - говорится в сообщении.

По данным Министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы, в регионе на утро 25 июля действовали пожары на площади менее 95 га, все они были локализованы. В Туве до 14 августа сохраняется особый противопожарный режим.