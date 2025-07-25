Алексей Фролов останется под ограничениями до 30 сентября 2025 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани продлил до 30 сентября домашний арест главе издания "Новая газета - Рязань" Алексею Фролову, обвиняемому по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Фролова А. Г. продлен на два месяца двое суток, а всего до восьми месяцев, то есть по 30 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

Ранее сообщалось о заключении под стражу Фролова и депутата совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанской области, члена федерального бюро партии "Яблоко" Константина Смирнова, а также о домашнем аресте их предполагаемой сообщницы Натальи Смольяниновой по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у гендиректора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Позже суд отпустил Фролова под домашний арест.

По данным следствия, Фролов вступил в преступный сговор со своими сообщниками и в 2024 году опубликовал об исполняющем обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями. После этого злоумышленники организовали личную встречу с потерпевшим, на которой потребовали деньги за прекращение публикации позорящих его текстов. Тот передал им 300 тыс. рублей.