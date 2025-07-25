Взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мать и сын погибли в квартире в Тернополе на западе Украины от взрыва гранаты. Об этом сообщило главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

"Было установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения. По предварительным данным, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1", - говорится в сообщении на сайте полиции.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 млн до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.