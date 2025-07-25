Ее арестовали на два месяца

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил домашний арест заместителю главы городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирине Жданкиной по делу о получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца", - сообщили в пресс-службе.

Накануне в кабинете Жданкиной прошли обыски. Ранее Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева, обвиняемого в получении взятки на сумму более чем 6 млн рублей.