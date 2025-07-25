По данным УВД ВГА, подозреваемый организовывал псевдорасследования обстрелов, оказывал давление на свидетелей и помогал фабриковать ложные экспертные заключения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное в отношении начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Харьковской области, который, по версии следствия, участвовал в фабрикации уголовных дел в отношении мирных граждан и российских бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Борисенко Спартак Владимирович, используя свое служебное положение, систематически участвовал в фабрикации уголовных дел в отношении мирных граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, им осуществлялась координация фальсификации доказательств, касающихся обстрелов населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый организовывал псевдорасследования обстрелов, оказывал давление на свидетелей и помогал фабриковать ложные экспертные заключения. Также Борисенко санкционировал незаконные задержания жителей региона, якобы оправдывающих действия ВС РФ, к задержанным применялись меры физического и психологического воздействия.

"Действия указанного лица содержат признаки составов преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 (соучастие в совершении преступления), статьей 303 (фальсификация доказательств), статьей 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), а также статьей 356 (применение запрещенных методов войны) УК РФ. <…> Управление внутренних дел ВГА Харьковской области приняло решение объявить Борисенко в розыск", - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.