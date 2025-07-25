Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что мужчина приехал искать своего мобилизованного сына, тогда к нему подъехал автомобиль, из которого вышел сотрудник ТЦК и стал его избивать

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) избил отца мобилизованного мужчины в городе Кривой Рог. Об этом сообщил внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Кривой Рог, сегодня, 6:20 утра. На видео ТЦК избивает отца мобилизованного мужчины. На кадрах видно полицейских, которые никак не реагируют на избиение гражданского", - написал он.

По его словам, мужчина приехал искать своего мобилизованного сына, тогда к нему подъехал автомобиль, из которого вышел сотрудник ТЦК и стал его избивать. "Пострадавший с разбитой головой был госпитализирован", - добавил депутат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.