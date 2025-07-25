Возгорание тушат порядка 260 специалистов и 61 единица техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС защитили село Краснокаменку в Республике Крым от перехода огня, бушующего рядом возгорания лесной подстилки и сухой травы на территории Судакского лесничества. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 5 га, существовала угроза распространения огня в сторону села Краснокаменка. Для недопущения перехода огня привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения защитили от перехода огня село Краснокаменку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар тушат порядка 260 специалистов и 61 единица техники. Двумя вертолетами МЧС России сброшена 61 тонна воды.