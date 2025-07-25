В оперативных службах города сообщили, что еще двое, включая ребенка, пострадали

ТАМБОВ, 25 июля. /ТАСС/. Женщина погибла, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на улице Мичуринской в Тамбове, сообщили ТАСС в оперативных службах города.

"Три человека пострадали. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, ребенок доставлен в областную детскую больницу, женщина в травмцентр им. Архиепископа Луки", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник, погибшая женщина - 1980 года рождения, пострадавшие - 1986 года рождения и 2013 года рождения.