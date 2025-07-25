Пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что их приговорили на сроки до 9,5 года лишения свободы

ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Павловский районный суд Воронежской области вынес приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД по статьям о превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с августа 2019 года по февраль 2021 года полицейские в интересах своих знакомых давали незаконные указания подчиненным. Нарушители тем самым избегали административной ответственности. Один из осужденных в указанный период занимал должность командира роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, другой в той же роте был командиром взвода. Кроме того, названные экс-полицейские получили от подчиненных инспекторов за общее попустительство по службе взятки в размере, суммарно превышающем 2,1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Изобличить преступников помогли свидетельские показания, заключения судебных экспертиз и комплекс других доказательств.

Бывший командир роты в итоге приговорен к 9,5 года лишения свободы, а его подчиненный - к 8,5 года в колонии строгого режима со штрафом в размере около 4,3 млн рублей. Также 2,1 млн рублей - эквивалент суммы взяток - конфискованы судом в доход государства. Кроме того, осужденные лишены званий "капитан полиции", а по выходе на свободу в течение пяти лет не смогут занимать должности на государственной службе, включая правоохранительные органы.