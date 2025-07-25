В КБР по уголовным делам наложен арест на имущество на 340 млн рублей

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Арест на имущество на 340 млн рублей наложен по уголовным делам в Кабардино-Балкарии (КБР) в течение первого полугодия. При этом общая сумма возмещенного ущерба составила свыше 170 млн рублей, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, сообщил руководитель регионального управления СК РФ по КБР Андрей Фишман на встрече, посвященной Дню сотрудников органов следствия.

"Общая сумма возмещенного нами ущерба составляет более 172 миллионов рублей, при этом еще наложен арест на имущество на сумму более 341 миллиона рублей", - сказал он.

Также руководитель управления отметил, что число уголовных дел по факту получения и дачи взяток увеличилось вдвое. В четыре раза выросло количество дел в отношении лиц особого правового статуса. А по преступлениям, связанным с коррупцией, возбуждено 62 дела.