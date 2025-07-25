Воздушная тревога звучит в Киеве и 10 регионах Украины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взрывы снова прозвучали в Харькове и Днепре на северо-востоке и юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Взрывы в Харькове прогремели в седьмой раз за вечер.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях работает воздушная тревога. Сирены также зазвучали в Одесской области. В красной зоне продолжают находиться Киев, а также Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.