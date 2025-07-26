На месте ЧП работают специалисты

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два человека погибли при атаке беспилотников в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники - Ремонтное - Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль", - говорится в сообщении. В результате ЧП два человека погибли, личности которых сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты, отметил врио губернатора.

Ранее Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский Шолоховского района произошло нарушение электроснабжения, а в жилых домах зафиксированы повреждения.