Объекты нашли в ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе командного центра МЧС

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Поисковики обнаружили, предположительно, обломки пропавшего в пятницу военного вертолета Eurocopter EC-145 в Алма-Атинской области. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"В ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алма-Атинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район.

Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны, указали в ведомстве.

К поисково-спасательной операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС, добавили в министерстве. О судьбе троих членов экипажа, находившихся на борту вертолета, в МЧС не сообщили.

25 июля Минобороны Казахстана сообщило, что вертолет исчез в ходе планового перелета. По данным оборонного ведомства, на борту находились три члена экипажа.

Eurocopter EC 145 - многоцелевой двухдвигательный вертолет европейского производства. Несколько десятков вертолетов состоят на вооружении в казахстанской армии, а также используются МЧС. Вертолеты собираются в Казахстане на предприятии "Еврокоптер Казахстан Инжиниринг", созданном в 2011 году в рамках сотрудничества с концерном Airbus Helicopters.