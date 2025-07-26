Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове, в результате чего погибла женщина. Водитель задержан, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель "Калины" задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах города ТАСС сообщали, что в результате наезда автомобиля на пешеходов на улице Мичуринской в Тамбове погибла женщина, еще несколько человек, в том числе ребенок, пострадали. "Парень 13 лет прооперирован, состояние стабильно тяжелое, в реанимации. Женщина 1986 г. р. - угрозы жизни нет, находится на стационарном лечении. Девушка 2007 г. р. - ей оказана медицинская помощь, отпущена на лечение домой", - пояснили в пресс-службе.