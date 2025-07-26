В Белогорске без света остаются жильцы свыше 900 многоквартирных и частных домов

В середине недели сильный ветер с грозой и ливнем прошел интенсивной полосой по окраинам города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Жильцы свыше 900 многоквартирных и частных жилых домов остаются в Белогорске без света после непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

"В Белогорске без света остаются жители более 900 многоквартирных и частных жилых домов, - говорится в сообщении. - По поручению прокурора региона Романа Пантелеева в целях координации работ по восстановлению подачи электричества в Белогорске на место выехал начальник отдела управления прокуратуры области Антон Дындарь. В настоящее время без электричества остается свыше 900 многоквартирных и частных домов".

Прокуратура области даст принципиальную оценку работы всех служб. Фактическое восстановление прав граждан и ликвидация последствий стихии находятся на контроле в прокуратуре.

В середине недели сильный ветер с грозой и ливнем прошел интенсивной полосой по окраинам города. Как сообщали 24 июля в администрации Белогорска, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.