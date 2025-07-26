Трое, включая ребенка, пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск в Октябрьском районе Волгоградской области привело к гибели одного из водителей. Еще три человека, включая двухгодовалого ребенка, доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, на 125-м км автодороги Волгоград - Котельниково - Сальск произошло столкновение автомашин "Лада Гранта" под управлением водителя из Челябинской области и "Шкода Карок" под управлением водителя из Саратовской области. В результате ДТП 38-летний водитель автомашины "Лада" от полученных травм скончался на месте. Водитель автомашины "Шкода" и его пассажиры - 35-летняя женщина и двухгодовалый ребенок - доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.