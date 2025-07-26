Авария произошла в Раменском районе, среди погибших есть ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, в том числе 9-летний ребенок, в ДТП в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 09:13 на 59-м километре автодороги М-5 "Урал" в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки "Скания", совершил наезд на две остановившиеся на правой обочине по причине аварии автомашины марок "Лексус" и "Лада", - сообщили в полиции Подмосковья.

В результате ДТП погибли водители легковушек, а также 9-летняя пассажирка одной из машин.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.