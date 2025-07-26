Владельцы квартиры на Мытной улице превратили ее в нелегальный хостел, сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит арестовать владельцев квартиры на Мытной улице, которая была превращена в нелегальный хостел для мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Симоновским межрайонным следственном отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что собственник жилого помещения и его супруга с целью материального обогащения решили организовать незаконное проживание иностранных граждан в своей квартире. Так, не позднее 2020 года супруги вступили в преступный сговор со своим знакомым, который находил лиц из числа граждан стран Средней Азии, желавших проживать на территории столицы в нарушение требований миграционного законодательства РФ.

По данным следствия, несоблюдение требований пожарной безопасности при незаконной организации гостиничных услуг в квартире повлекло смерть одного из постояльцев в результате возгорания.

Как сообщалось ранее, 23 июля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной в городе Москве, произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело погибшего. Десяти пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следователями столичного СК фигуранты задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение. Вину двое фигурантов признали в полном объеме, одна обвиняемая признала частично.