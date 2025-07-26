Авария произошла на 366-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Уватском районе Тюменской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу в результате заноса.

"Рейсовый автобус Ford и Toyota столкнулись сегодня утром на 366-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. <…> В ДТП пострадали пять человек", - сказано в сообщении.

Автобус следовал по маршруту Уват - Туртас, в нем находились два пассажира. Детей среди пострадавших нет, отметили в Госавтоинспекции.