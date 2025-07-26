В Ингушетии после падения БПЛА на жилой дом пострадала женщина

Еще трое детей получили ранения, сообщили в региональном министерстве здравоохранения

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Женщина и трое детей пострадали в результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

Пострадавших доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина и трое детей находятся в стабильном и удовлетворительном состоянии. В министерстве сообщили, что их перевели на амбулаторное лечение по месту жительства.