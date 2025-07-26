В аварии погибли три человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузовика, который врезался в две машины в Раменском районе Подмосковье, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Подмосковья.

"В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль Раменская городская прокуратура.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в 09:13 на 59-м км автодороги М-5 "Урал" в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на две остановившиеся на правой обочине по причине аварии автомашины марок Lexus и Lada. В результате ДТП погибли водители легковушек, а также девятилетняя пассажирка одной из машин.