Идет переключение на резервный источник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подача воды перекрыта в Королеве в связи с повреждением трубы экскаватором. Специалисты приступили к переключению на резервный источник для восстановления подачи воды в течение нескольких часов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Королеве возникла аварийная ситуация - сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты "Водоканала" уже приступили к переключению на резервный источник - это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Московской области, в Королев по его команде направлены специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы и бригады из соседних муниципалитетов. Для жителей всех микрорайонов организуют подвоз воды муниципальными и областными службами.

Воробьев добавил, что приостановка аварии не связана с произошедшим в четверг технологическим сбоем на канализационно-насосной станции. Губернатор будет лично контролировать ход восстановительных работ.