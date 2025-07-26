Специалисты восстановили электроэнергию почти половины потребителей в отдельных районах города, сообщили в министерстве энергетики и тарифов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Порядка 86,5 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания кабелей на подстанции, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, сообщается в Telegram-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

"Сегодня в Махачкале на подстанции "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города - порядка 86,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 11:00 энергетики восстановили электроэнергию почти половины потребителей в отдельных районах города. Из-за пожара были повреждены 23 кабельных линий.

"Ориентировочноеа время полного восстановления электроснабжения - до конца текущих суток", - добавили в министерстве.