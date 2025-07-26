Проводится эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в детском лагере им. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Саратовской области в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО "ДОЛ им. Ю. А. Гагарина", расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

По результатам исследования выявлена РНК норовируса. Исследование остальных отобранных проб продолжается. В детском лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе разобщение контактных и дезинфекция.

Это четвертый случай отравления в детских лагерях в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове и лагере "Орленок" в Пугачевском районе. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, из-за массового отравления отдыхающих в детских лагерях было принято решение организовать дополнительные проверки организации питания в учреждениях и создать специальную комиссию, которая будет курировать процесс.