Также состояние еще двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Двухгодовалый ребенок, попавший в субботу утром в ДТП на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск в Октябрьском районе Волгоградской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщалось, что столкновение двух легковых автомобилей на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск в Октябрьском районе Волгоградской области привело к гибели одного из водителей. Еще три человека, включая двухгодовалого ребенка, доставлены в больницу.

"Ребенок доставлен в больницу смп №7, его состояние оценивается врачами как тяжелое стабильное", - сказали в комитете.

Двое взрослых доставлены в больницу СМП №15. Женщина 1990 года рождения госпитализирована в хирургическое отделение, мужчина 1987 года рождения - в травматологическое отделение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, добавили в комитете здравоохранения.

По словам начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Октябрьскому району Артура Рахметова, виновником ДТП является, по предварительны данным, водитель Lada Granta, который выехал на полосу встречного движения.