Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего

КУРСК, 26 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб при атаке FPV-дрона в деревне Обеста Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в 5 км от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель", - написал он.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он попросил жителей воздержаться от поездок в приграничные районы. "Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: нахождение в наших приграничных районах все еще крайне небезопасно", - сообщил Хинштейн.