Еще трое пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Омской области на грунтовой полевой дороге. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП погиб один человек, еще трое госпитализированы.

"Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ Нива", мужчина 1948 года рождения, двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи д. Бельдеж №3, Полтавского района, допустил столкновение с автомобилем Opel Vectra под управлением мужчины 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

Женщина, которая находилась в отечественном автомобиле, умерла в больнице. Водитель ВАЗа, а также пассажирки автомобиля Opel женщина 1983 года рождения и девочка 2012 года рождения госпитализированы.