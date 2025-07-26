Пяти семьям предоставят новое жилье, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Якутии направят более 15 строительных бригад в село Оймякон, наиболее пострадавшее в Оймяконском районе в результате дождевого паводка, пяти семьям предоставят новое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

26 июля глава региона Айсен Николаев встретился с жителями пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов Оймяконского района, выслушал их пожелания и предложения. Был произведен облет пострадавших поселений. В данный момент вода ушла из сел, идут аварийно-восстановительные работы. Продолжается прием заявлений на получение материальной и финансовой помощи, первые выплаты уже начали поступать.

"Больше всего от водной стихии пострадало село Оймякон. Здесь полностью разрушены пять частных домов, а капитальному ремонту после наводнения, по предварительным данным, подлежат 110 жилых сооружений. <...> По поручению главы республики в село Оймякон на помощь направлены 16 строительных бригад из районов республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, пяти семьям, в том числе двум семьям участников СВО, дома которых не подлежат восстановлению, предоставят другое жилье. Четыре семьи переселят в четырехквартирный дом, строящийся в рамках общереспубликанского движения добрых дел. По еще одной семье в дальнейшем также примут решение.

"Поручил району лично проговорить с каждой семьей, чтобы люди знали свои права и были уверены, что их не оставят один на один в беде и до наступления холодов все волнующие вопросы будут решены. Я хорошо понимаю, как сложно сейчас многим, но, вместе объединив усилия, мы обязательно со всем справимся. Работа продолжается", - сказал глава Якутии.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке республики, вызвали подъем уровня воды в реках. Распоряжением регионального правительства утвержден состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на территории Абыйского и Оймяконского районов. В Оймяконском районе находятся представители ключевых министерств республики, продолжается работа по обследованию жилых помещений и подсчету ущерба.