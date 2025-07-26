В Свердловской области в ДТП пострадали четыре человека

В числе пострадавших двое детей, сообщили в Госавтоинспекции по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Четыре человека, включая двух детей, получили травмы при ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

По предварительным данным, в результате выезда автомобиля "ГАЗ Next" на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" произошло столкновение с легковым автомобилем Lada Vesta, после чего обе машины съехали в кювет.

"Дорожный инцидент произошел 26 июля около 20:00 на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень Белоярского района. <…> В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, 34-летняя женщина и два ребенка - 4 и 7 лет - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские организации для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии, назначено проведение проверки, указано также в сообщении.