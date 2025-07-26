В Королеве возобновляется подача воды после ликвидации аварии

Причиной сбоя стало повреждение 70-летней чугунной трубы подрядчиком при проведении строительных работ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подача воды в Королеве постепенно возобновляется после ликвидации аварии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Авария в Королеве ликвидирована. Сейчас постепенно возобновляем подачу воды в дома. Спасибо командам "Водоканала", аварийным бригадам МОС АВС, МЧС и всем, кто сегодня работал, чтобы как можно быстрее вернуть воду в дома жителей", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что причиной сбоя стало повреждение 70-летней чугунной трубы подрядчиком при проведении строительных работ. Губернатор подчеркнул, что авария произошла во время проведения работ по обновлению старой инфраструктуры.

Как добавил Воробьев, масштабная замена устаревших чугунных труб на пластиковые проходит во многих городах Подмосковья, что даст гарантии надежной работы водоснабжения на десятилетия вперед.

Глава Королева Игорь Трифонов сообщал, что сразу после возобновления подачи воды напор может быть низким.

Ранее подача воды была перекрыта в подмосковный Королев в связи с повреждением трубы экскаватором. В город были направлены специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы и бригады из соседних муниципалитетов. Для жителей всех микрорайонов организовали подвоз воды.