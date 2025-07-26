Проходит шлюзование буксира РТ-332, сообщили в Росморречфлоте

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Движение судов досрочно восстановили на Городецком гидроузле, на данный момент проходит шлюзование буксира РТ-332. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем Telegram-канале.

"Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно. Прямо сейчас проходит шлюзование буксира РТ-332 (ООО "Белфлот"). На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов", - говорится в сообщении.

Как добавило ведомство, согласно графику, через гидроузел пройдут 63 грузовых судна.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что восстановительные работы на Городецком гидроузле после происшествия с приостановкой судоходства планировалось завершить 26 июля.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляла порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтировали. Судоходство временно приостановили. На место происшествия были направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве был создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.

На момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов с 1,5 тыс. пассажиров. Пять теплоходов отправили по другим маршрутам. Еще 14 пассажирских судов планировали пройти через узел с 23 по 25 июля.