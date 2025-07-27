МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. В уголовном деле директора "Технопарка" Александра Зырянова в рамках дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате появились еще три фигуранта. Это отмечается в судебном акте, с которым ознакомился ТАСС.

"По настоящему уголовному делу, возбужденному по обвинению в особо крупной растрате, фигурируют еще трое обвиняемых", - отмечается в судебном акте.

21 февраля Мещанский суд Москвы арестовал директора "Технопарка" Александра Зырянова по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате. В этот же день суд удовлетворил ходатайства органов предварительного расследования и арестовал Нечаева, который ранее был задержан сотрудниками ФСБ. Тогда же по данному уголовному делу были взяты под стражу Дмитрий Микулик и Константин Зарипов. Также суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю генерального директора компании "РС групп" Екатерине Краснихиной. Все пятеро фигурантов обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).