Как сообщили в краевой прокуратуре, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при ДТП в Надеждинском районе Приморья, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что 27 июля по направлению села Сиреневка - поселок Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет.

"Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП в Надеждинском районе, в котором пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Все пострадавшие - водитель и пассажиры, в том числе 17-летний и 11-летний мальчик - доставлены в медицинское учреждение", - сообщает ведомство.