Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Электропитание в контактной сети железной дороги нарушено на станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области. Происшествие привело к задержкам пассажирских поездов, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги. В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров.", - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию на объектах транспорта.