Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Военные отразили ночью атаку на города и районы Ростовской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах. <...> Никто из людей не пострадал", - написал он.

По данным Слюсаря, из-за падения обломков в Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова.