ДТП произошло рано утром на территории Калининского района, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Новосибирской области. Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали четыре человека, включая одного ребенка.

"В результате ДТП пострадали: водитель "Хёндэ", мужчина; водитель "Хёндэ", женщина; пассажир "Хёндэ" (под управлением женщины), девочка 2013 года рождения; пассажир "Хёндэ" (под управлением женщины), женщина 2001 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 05:40 (01:40 мск) на территории Калининского района. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель-мужчина.