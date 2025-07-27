Автомобиль марки BMW выехал на тротуар, где сбил пешехода и после совершил наезд на крыльцо здания администрации, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Магнитогорске Челябинской области устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб пешеход, два пассажира легкового автомобиля получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобиль BMW не зарегистрирован в установленном порядке", - сказано в сообщении.

По предварительным данным полиции, автоавария произошла 26 июля около 23:43 (21:43 мск). BMW выехал на тротуар, где сбил пешехода, после совершил наезд на крыльцо здания администрации.