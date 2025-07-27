Задержаны на вылет 57 рейсов, 22 рейса направлены на запасные аэродромы сообщили в пресс-службе аэропорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. 57 рейсов на вылет задержаны, 22 рейса направлены на запасные аэродромы в петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"На текущий момент на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет. В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону. В связи с этим убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов. Для них в Пулково сотрудниками прокуратуры организована мобильная приемная.

Ранее утром в Росавиации сообщили в введении в Пулково временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт открыт для вылета, отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в небе над регионом за утро 27 июля было сбито более 10 дронов.