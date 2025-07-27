Еще пять мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому авто на рынке в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Инцидент произошел утром.

"Дрон-камикадзе атаковал гражданский микроавтобус на рынке в Новой Маячке. Один человек погиб на месте, пять человек пострадали", написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, еще двоих госпитализировали. Три мирных жителя обратились за помощью самостоятельно, уточнил Сальдо.

Сальдо сообщил, что в целом за минувшие сутки от ударов ВСУ в Херсонской области погибли два мирных жителя, восемь - получили ранения. "В Алешках снаряд попал в жилой дом врача-нейрохирурга. Доктор скончался на месте, еще два человека: его супруга и сын получили ранения. Пострадавшие в больнице. Еще один удар беспилотника пришелся на группу лесников, тушивших пожар в районе Новой Маячки. Один работник лесхоза пострадал и доставлен в больницу", - написал он.

Губернатор Херсонской области уточнил, что за сутки украинские войска обстреляли Каховку, Новую Каховку, Абрикосовку, Григорьевку, Васильевку, Каиры, Костогрызово, Малую Лепетиху, Днепряны и Старую Маячку.