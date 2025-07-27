Это произошло после столкновения автомобиля Hyundai и минивэна Toyota, сообщили в УМВД по региону

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Автомобиль Hyundai и минивэн Toyota столкнулись в Архангельской области. В результате аварии погибли двое взрослых, двое несовершеннолетних госпитализированы, сообщили в Telegram-канале УМВД по региону.

"Сегодня около 06:15 мск в полицию Холмогорского округа поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 1 072-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Hyundai и пассажир машины Toyota - мужчина 1975 года рождения - от полученных травм скончались на месте аварии. Также в Hyundai находились два несовершеннолетних пассажира, они с травмами госпитализированы", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с минивэном Toyota. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.