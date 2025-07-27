ВС РФ перехватили видео с дрона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно ударили по гражданской машине на рынке в Новой Маячке Херсонской области, российские войска перехватили видео, снятое украинским дроном в момент атаки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо сообщал, что один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по гражданскому авто на рынке в Новой Маячке.

"Наши военные перехватили видео, снятое украинским дроном в момент атаки по микроавтобусу на рынке Новой Маячке. На кадрах четко видно - это не ошибка и не случайность. Это террористическая атака, спланированная и реализованная сознательно", - написал он.